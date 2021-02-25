Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги продолжается благотворительная «Ярмарка добра». Уже целый месяц горожане могут приобрести товары, сделанные руками обычных людей: игрушки, украшения, картины, декор для дома, кухонные принадлежности и многое другое. Вырученные деньги передадут местной общественной организации помощи детям-инвалидам «Дари добро».

Акция уже привлекла большое внимание горожан - приобретено 110 творческих работ. Среди покупателей оказалась и глава города Марина Трескова.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

-Мой выбор пал на замечательные, теплые варежки. Выбор по-прежнему велик, и я продолжу свое участие в благотворительной ярмарке, - отметила градоначальница.

Оформить заказ можно на странице организаторов в Instagram. Понравившуюся вещь можно забронировать, а потом выкупить.