Почта России запустила на Ямале пять новых авиамаршрутов

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Почта России запустила на Ямале пять новых прямых авиамаршрутов. Теперь корреспонденция из Салехарда будет гораздо быстрей доставляться в Новосибирск, Омск, Уфу и Санкт-Петербург. Также скорость доставки увеличится из Нового Уренгоя в Екатеринбург.

-Для ямальцев авиаперевозки имеют большую значимость. Почта России принимает во внимание важность партнерства с авиаперевозчиками в условиях отсутствия дорожной инфраструктуры. Для сокращения сроков доставки почтовых отправлений теперь запущены пять новых авиамаршрутов с АТК «Ямал» по самых актуальным для ямальцев направлениям, - рассказала директор ямальского управления Почты России Ольга Минина.

За первый месяц 2021 года ямальцы отправили более шести тонн почтовых авиаотправлений по всей стране, из них около 200 килограмм - по новым маршрутам.

Частота новых почтовых авиамаршрутов - 1-3 раза в неделю. Лимиты на почтовый груз установлены в соответствии с текущим объемом пересылки почты по этим направлениям.