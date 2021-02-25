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На Ямале завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Результаты станут известны вначале марта
Марина Прохорова
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На Ямале завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

На Ямале завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале подводят итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В итоге свои знания проверили более 500 учеников. Самыми популярными предметами стали химия, ОБЖ, биология, право, экология и математика.

Лидеры по числу участников - Ноябрьск (141 ученик) и Новый Уренгой (115 учеников).

В региональном этапе участвуют ученики 9-11 классов, однако в Ноябрьске олимпиаду написали и более юные школьники - это два 7-классника, они конкурировали в знаниях по экономике.

Результаты участия в олимпиаде публикуются на сайте Регионального института развития образования.

-Кто из ямальских участников пройдет в заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, станет известно в первой половине марта, когда Министерство просвещения РФ направит в регионы проходные баллы для участия, - сообщила ведущий специалист отдела общего и профессионального образования Марина Кремлева.

К заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников будут также допущены участники регионального этапа 2019 - 2020 учебного года, набравшие необходимое количество баллов.

Отметим, что победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады имеют право на прием в ВУЗы без вступительных испытаний. Кроме того, по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова с 2020 года победители и призеры регионального этапа получают 30 и 15 тысяч соответственно, победители и призеры заключительного этапа - 300 и 150 тысяч рублей.

Образование