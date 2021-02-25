Погода на Ямале на 25 февраля: переменная облачность и мороз

Погода на Ямале на 25 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В четверг, 25 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем -25, ночью -29. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -33, ночью -37. Ветер 5-7 м/с.

Надым: перменная облачность. Днем -33, ночью -34. Ветер 0-1 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -33, ночью -37. Ветер 2-3 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -35, ночью -38. Ветер 4-5 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -33, ночью -38. Ветер 2-4 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -24, ночью -28. Ветер 1-2 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -33, ночью -36. Ветер 4-6 м/с.