Погода на Ямале на 25 февраля: переменная облачность и мороз

Погода на Ямале на 25 февраля
Фото: Ольга Крыльцова
В четверг, 25 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем -25, ночью -29. Ветер 3-4 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем -33, ночью -37. Ветер 5-7 м/с.
Надым: перменная облачность. Днем -33, ночью -34. Ветер 0-1 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем -33, ночью -37. Ветер 2-3 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем -35, ночью -38. Ветер 4-5 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -33, ночью -38. Ветер 2-4 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем -24, ночью -28. Ветер 1-2 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем -33, ночью -36. Ветер 4-6 м/с.