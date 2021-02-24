Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде изменится расписание движения автобуса №8. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский на своих страницах в соцсетях.

-Уважаемые салехардцы, по вашим просьбам с 1 марта меняется расписание движения автобуса №8. В будние дни утром от остановки СНТ «Север» первый автобус будет отправляться ровно в 07:00 вместо 07:20. В обеденное время он также будет отправляться чуть раньше - в 12:00, - рассказал градоначальник.

С расписанием движения можно ознакомиться на остановочных павильонах, на сайте автотранспортного предприятия и в приложении «Умный транспорт».

Также напоминаем, что недавно в Салехарде вышли на линию два новых автобуса, один из них как раз работает по маршруту №8. Общая вместительность новых автобусов - 22 человека, 14 посадочных мест, также они доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.