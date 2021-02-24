В Новоуренгойской ЦГБ продолжается обработка помещений от коронавируса

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ продолжают обрабатывать все корпуса, поликлинику №2, женскую консультацию и Центр здоровья детей, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Занимаются этим дезинфекторы, прошедшие курс обучения. Они обрабатывают холлы и лестничные марши специальным раствором «Део-бактер», который эффективен против множества бактерий, вирусов и патогенных грибов. Средство распыляется с помощью генератора холодного тумана, оседает на поверхностях и обеззараживает их.

-Мелкодисперсный препарат распыляется по стенам кабинетов, обрабатываются стены, мебель, двери, ручки дверей, стулья в фойе, все, с чем чаще всего соприкасаются пациенты и работники лечебного учреждения. Такой способ обработки не оставляет инфекции шанса, поскольку действующее вещество равномерным слоем распространяется по вертикальным и по горизонтальным поверхностям, смывая вирусы и бактерии, а также образуя некий защитный слой на определенное время, - объяснил свойства препарата главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

Отметим, что все применяющиеся для очистки средства имеют регистрационные удостоверения. При максимальном воздействии на инфекции, в том числе и COVID-19, они безопасны для человека уже буквально через час после обработки.