Фото: администрация Ноябрьска

На улицы Ноябрьска вышли новые автобусы, работающие на газомоторном топливе. Кроме того, транспорт является низкопольным, что очень удобно для маломобильных граждан и мам с колясками.

-Автобусы были закуплены в 2020 году за счет средств городской казны и окружного бюджета, еще десять единиц техники запланировано приобрети в текущем году, - сообщили в городской администрации.

Мобильную газозаправочную станцию (ПАГЗ) предоставила компания ООО «Газпром газомоторное топливо». Раз в три дня ее будут заполнять топливом в Сургуте. Поставщик сырья возьмет на себя все расходы по транспортировке.

В 2022 году автомобильная газонаполнительная станция должна появиться в районе Юго-восточной объездной дороги Ноябрьска.

Отметим, что газомоторное топливо производится на основе природного газа, это наиболее экономичный, экологичный и безопасный продукт.