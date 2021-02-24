Жителям Салехарда не хватает заведений общественного питания

Фото: администрация Салехарда

Салехардцам не хватает заведений общественного питания. Об этом рассказали сами горожане на портале «Живем на Севере». Напоминаем, что жители оставляли свои предложения и идеи по улучшению качества предоставляемых услуг.

На втором месте стал вопрос нехватки мест для развлечения детей и молодежи (кинотеатров, ночных клубов и детских игровых зон).

Также горожане высказались о необходимости увеличения автобусных маршрутов, СТО, АЗС и строительных магазинов.

Большое внимание салехардцы уделили и благоустройству города. Так, например, жители высказывались о необходимости высадки деревьев, кустарников и другой растительности, устойчивой к холодам.

Все предложения будут рассмотрены на заседании совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции. По итогам будут выработаны предложения по улучшению качества предоставляемых услуг горожанам.