В Тарко-Сале более 20 домов остаются без горячей воды

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале продолжаются коммунальные работы по восстановлению горячего водоснабжения в домах.

Как сообщили в компании «Ямалкоммунэнерго», этой ночью на городских участках трудились таркосалинские и надымские бригады предприятия. Несмотря на мороз, за выходные еще в нескольких домах была восстановлена услуга. Осталось подключить к горячему водоснабжению 23 дома из 148 отключенных ранее.

Сегодня, 24 февраля, работы ведутся в микрорайонах Советском и Комсомольском, а также по ул. Победы и 50 лет Ямала:

- мкр. Советский: в районе домов №4 - 6;

- ул. Победы: на домах №2 и 14, а также сеть от дома №2 до 28;

- ул. 50 лет Ямала: от дома №9 -13;

- мкр. Комсомольский: дома №3, 5, 9 и 11;

- в районе дома 24 завершается замена сети: бригада приступает к утеплению трассы ГВС.

На местах аварии работают 107 человек и 32 единицы техники.