В Ноябрьске пройдут соревнования по фигурному вождению «Автоледи 2021»

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске пройдут городские соревнования по фигурному вождению «Автоледи 2021». Принять участие в традиционных состязаниях могут девушки, достигшие 18 лет и имеющие водительское удостоверение категории «B».

Участницам необходимо пройти четыре этапа (они продлятся с 1 по 5 марта):

- «Автотренажер» - управление «виртуальным» автомобилем на автотренажере FORWARD-322 P;

- «Автозачетка» - тест на знание правил дорожного движения;

- «Леди за рулем» - фигурное вождение автомобиля;

- «Я и моя ласточка» (домашнее задание). Участницам необходимо дизайнерски оформить свой автомобиль при помощи подручных средств до начала соревнований.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 1 марта в МБУ «Дворец молодежи» по адресу: ул. Советская, д. 27/1 или по эл. адресу: s.stck@yandex.ru.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(951) 993-19-25.