Желая получить кредит, тазовчанин перевел мошенникам более 70 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тазовского района обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 8 февраля 2021 года мужчина оставил на одном из сайте заявку для получения кредита на сумму 300 тысяч рублей. На следующий день ему позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит одобрен, однако для получения денег еобходимо заплатить комиссию в размере 8 500 рублей. Сумму надо перевести на номер банковской карты, который будет направлен смс-сообщением. Не заметив ничего подозрительно, тазовчанин перевел деньги.

Позже, 10 февраля, ему вновь позвонил якобы сотрудник банка, предложивший застраховать кредитные средства за 21 тысячу. Сумму нееобходимо отправит на ткже карту, указанную в смс.

На следующий день, 11 февраля, тазовчанину поступио еще один звонок. На этот раз некая девушка представилась сотрудником банка и пояснила, что у нее имеется код для разблокировки расчетного счета. Для его отправки необходимо, чтобы на банковской карте заявителя находилась сумма в размере 21 тысячи рублей. Тазовчанин попросил подождать лжесотрудницу банка, так как у него не было данной суммы на карте. После того как мужчина пополнил счет, он сам перезвонил злоумышленнице. В ходе разговора мужчина ввел свои персональные данные в приложении телефона, а затем перевел деньги.

В этот же день позвонила еще одна неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Она сообщила, что счет открыт и попросила провести повторно последнюю процедуру, так как на карте должно быть не менее 20 тысяч рублей. Заявитель одолжил денежные средства, пополнил карту и вновь выполнил перевод.

Через некоторое время тазовчанину позвонил еще один мошенник. Мужчина, который представился сотрудником банка, начал уговаривать северянина повторно выполнить перевод, так как ранее произошла ошибка и ему не могут отправить кредитные деньги. После этого разговора у тазовчанина возникли сомнения, и он обратился в полицию.

В результате мошеннических действий гражданину причинен материальный ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».