Ямальцы могут вступить в ряды волонтеров федерального проекта по благоустройству

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале стартовала регистрация в волонтерский корпус проекта по голосованию за объекты благоустройства.

Напоминаем, что в этом году внедрен новый порядок выбора общественных территорий, которые приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Теперь жители будут выбирать объект через голосование на специальном сайте. Ранее ямальцы делали выбор на портале «Живем на Севере».

Помочь разобраться с новой платформой призваны волонтеры. Чтобы вступить в их ряды, нужно оставить заявку на сайте до 22 марта. Волонтерский корпус будет сформирован в каждом муниципальном образовании.

Само голосование за объекты благоустройства продлится пять недель - с 26 апреля по 30 мая. В эти дни волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Проголосовать можно будет не только с личного устройства, но и с планшета волонтера. Для идентификации будет использоваться номер телефона. Принять участие может любой ямалец старше 14 лет.

-Голосование на новом федеральном портале будет максимально прозрачным. К тому же появится новый функционал: после проведения благоустройства территории, граждане смогут оценить результат. На Ямале для определения территорий к благоустройству в 2022 году будет представлено 45 объектов в 13 муниципалитетах, - пояснил начальник отдела разрешительной деятельности департамента строительства ЯНАО Руслан Чайников.