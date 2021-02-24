Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 февраля 2021 года увеличилось на 45 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 45 человек, с начала периода - 36 951.

Из общего числа болеющих госпитализировано 253 жителя, 15 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 395 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 668 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 25 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 8; Новом Уренгое - 6 и Ямальском районе - 5.

Далее идут: Пуровский район; Салехард, Губкинский и Надымский район - 1.

Всего в регионе было проведено 177 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 79 человек, за весь период - 34 823.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 749 человек с COVID-19, с начала периода - 4 200 1902. Выздоровевших - 12 218, за весь период - 3 751 562. Умерших - 383, с начала периода - 84 430.