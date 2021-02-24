В Ноябрьске откроется «Инженерная школа» по ранней профориентации учащихся

Фото: департамент образования ЯНАО

В новых мастерских Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий состоится «Инженерная школа». Мероприятие направлено на прохождение ранней профориентации среди учащихся.

Так, ребята из 5-8 классов смогут не только попробовать свои силы в самых разных профессиях, но и погрузиться в них, работая по краткосрочным персонализированным учебным программам в новых брендированных мастерских. Порядка 50 школьников 7-8 классов пройдут обучение по курсам: лазерные технологии, изготовление прототипов, инженерный дизайн CAD, графический дизайн и IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8».

Также для всех школьников - участников «Инженерной школы» будут организованы профессиональные пробы по 12 компетенциям: «Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Лазерные технологии», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Веб-дизайн и разработка», «Разработка мобильных приложений», «Программные решения для бизнеса (IТ-решения для бизнеса)», «IT-решения для бизнеса на платформе 1С. Предприятие 8», «Инженерный дизайн CAD», «Изготовление прототипов», «Графический дизайн», «Фотография».

Одновременно со стартом «Инженерной школы» на базе колледжа пройдет Совет директоров профессиональных образовательных организаций ЯНАО, на котором обсудят вопросы эффективного использования мастерских, как нового регионального образовательного ресурса.

Среди ключевых вопросов повестки: организация профориентационных мероприятий с привлечением работодателей; обучение взрослых, в том числе, пострадавших от коронавируса; повышение квалификации мастеров производственного обучения: а также - анализ и обобщение наработанного опыта по созданию в Арктическом регионе мастерских нового поколения.