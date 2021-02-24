Жителей Нового Уренгоя приглашают на диспансеризацию

Фото: Новоуренгойская ЦГБ
Отделение медицинской профилактики Новоуренгойской ЦГБ приглашает жителей на диспансеризацию. Горожане могут пройти обследования по следующим показателям (они являются обязательными при первом этапе диспансеризации):
- Осмотр врачом-терапевтом;
- Анкетирование;
- Измерение артериального давления;
- Антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела);
- Флюорография;
- Определение сердечно-сосудистого риска;
- Электрокардиография;
- Маммография;
- Определение простат-специфического антигена;
- Исследование кала на скрытую кровь;
- Измерение внутриглазного давления;
- Определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови.
В заключение первого этапа диспансеризации врач-терапевт определит группу здоровья пациента, проведет профилактическую консультацию по снижению выявленных факторов риска развития заболеваний и ведению здорового образа жизни.
Если риск развития болезней высокий, то врач даст направление на II (углубленный) этап диспансеризации для проведения дополнительных обследований.
Горожан ждут в поликлинике №1 на 4-й этаже, кабинет №421. Прием ведется в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 18:00.
Подробную информацию о прохождении профилактического осмотра можно получить у своего участкового терапевта или по телефону: 94-43-90.