Жителей Нового Уренгоя приглашают на диспансеризацию

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Отделение медицинской профилактики Новоуренгойской ЦГБ приглашает жителей на диспансеризацию. Горожане могут пройти обследования по следующим показателям (они являются обязательными при первом этапе диспансеризации):

- Осмотр врачом-терапевтом;

- Анкетирование;

- Измерение артериального давления;

- Антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела);

- Флюорография;

- Определение сердечно-сосудистого риска;

- Электрокардиография;

- Маммография;

- Определение простат-специфического антигена;

- Исследование кала на скрытую кровь;

- Измерение внутриглазного давления;

- Определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови.

В заключение первого этапа диспансеризации врач-терапевт определит группу здоровья пациента, проведет профилактическую консультацию по снижению выявленных факторов риска развития заболеваний и ведению здорового образа жизни.

Если риск развития болезней высокий, то врач даст направление на II (углубленный) этап диспансеризации для проведения дополнительных обследований.

Горожан ждут в поликлинике №1 на 4-й этаже, кабинет №421. Прием ведется в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 18:00.

Подробную информацию о прохождении профилактического осмотра можно получить у своего участкового терапевта или по телефону: 94-43-90.