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На Ямале возобновились выезды узких специалистов в поселения Надымского района. Напоминаем, что недавно медики вернулись из поселка Пангоды и национального села Ныда.

-Один из наших приоритетов - оказание оперативной медицинской помощи населению. Есть значительно отдаленные населенные пункты, большинство жителей которых не имеют возможности попасть на прием к узким специалистам, поэтому выезды врачей в поселки и села района очень востребованы, - рассказала главный врач Надымской районной больницы Наталья Калиберда.

Во время выездного приема мобильной бригадой в Пангодах было принято более 50 пациентов, из них 20 процентов направили на допобследования для уточнения диагноза.

В селе Ныда пациентов осмотрели невролог, гинеколог, психиатр, оториноларинголог, хирург-уролог, травматолог-ортопед, эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Также производилась ультразвуковая диагностика.

В рамках профилактических медицинских осмотров были обследованы учащиеся школы и воспитанники детского сада - более 170 человек. На прием в участковую больницу обратились 35 человек.

-Сформирована выездная бригада из высококвалифицированных специалистов, которые на регулярной основе будут выезжать в различные населенные пункты района. Преимущественно планируем осматривать пациентов, состоящих на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний, - отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Оксана Баранюк.