«Из путешествий с любовью»: художница из Ноябрьска откроет персональную выставку в Салехарде

Фото: Окружной Дом ремесел

В выставочном зале Окружного Дома ремесел пройдет персональная выставка Елены Зориной «Из путешествий с любовью». Мероприятие запланировано на 26 и 27 марта.

Посетители увидят работы, на которых запечатлены уютные провинциальные деревушки и церкви, могучие реки нашей страны, романтичные пейзажи морского побережья, созданные в путешествиях по России и за рубежом. Особого внимания заслуживают работы, посвященные теме духовного возрождения России. Это серия старых православных церквей и храмов, написанных художницей в разных уголках страны во время летних творческих каникул.

Также в культурную программу выставки включены экскурсии, мастер-классы и творческая встреча с художником.

Стоит отметить, что произведения Елены Зориной находятся в музеях и частных коллекциях России, Украины, Казахстана, Болгарии, Австралии, Великобритании, США, Австрии, Шотландии, Перу.

Справка КП:

Елена Зорина - профессиональный художник, выпускница Крымского академического художественного училища имени Н.С. Самокиша, художественно-графического факультета Тобольского пединститута, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств.