В Ноябрьске прошла массовая проверка водителей общественного транспорта

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Ноябрьские автоинспекторы совместно с представителями государственного автодорожного надзора проверили водителей автобусов.

-В рамках мероприятия у водителей автобусов проверили соблюдение ими требований нормативно-правовых актов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного законодательства, а также исполнение должностными лицами автотранспортных предприятий и индивидуальными предпринимателями требований, определяющих порядок осуществления пассажирских перевозок, - рассказали в Госавтоинспекции Ямала.

Всего за пару часов сотрудники выявили шесть административных правонарушений, два из них - в отношении должностных лиц. Также за это время госавтоинспекторы осмотрели десять единиц пассажирского транспорта.

Помимо технического состояния, внимание уделялось предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей, соблюдению ими установленного режима труда и отдыха.

Как отметил начальник отделения технического надзора ОГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску майор полиции Александр Харченко, контроль за соблюдением требований законодательства на пассажирском транспорте всегда на особом контроле Госавтоинспекции. И это неслучайно, даже малейшее отступление от правил водителем, перевозящим десятки пассажиров, может привести к трагическим последствиям.