На Ямале фонд обязательного медицинского страхования вернул деньги, затраченные на лечение человека Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тазовского района подала в суд на жительницу села Гыда. Согласно иску, женщина была обязана выплатить территориальному фонда обязательного медицинского страхования более 255 тысяч рублей. Деньги ушли на лечение мужчины, покалеченного ответчицей. Кроме того, она была осуждена по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Было установлено, что 11 февраля 2020 года женщина ударила своего знакомого ножницами в нижнюю часть спины. Мужчина получил телесные повреждения в виде колото-резанного ранения левой поясничной области, ранения левой почки, забрюшинной гематомы слева и гематурии, что повлекло тяжкий вред здоровью.

-В связи с полученными телесными повреждениями пострадавшему в учреждениях здравоохранения оказана медицинская помощь на общую сумму более 225 тысяч рублей. Прокурор района направил исковое заявление в суд в целях взыскания с осужденной израсходованных на лечение потерпевшего денежных средств, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге суд полностью удовлетворил все требования, затраченные средства взысканы в пользу Российской Федерации в лице ТФОМС по ЯНАО.