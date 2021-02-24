Житель Нового Уренгоя получил моральную компенсацию в 180 тысяч рублей за травму на работе

Житель Нового Уренгоя получил компенсацию в 180 тысяч рублей за травму на работе Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя помогла сотруднику акционерного общества «Ямалавтодор» получить моральную компенсацию за несчастный случай на работе.

Было установлено, что мужчина трудится на предприятии в должности дорожного рабочего. В результате несчастного случая, который произошел при разогреве битумной мастики в битумозаливщике, ему причинен тяжкий вред здоровью.

-По результатам расследования несчастного случая на производстве установлены обстоятельства получения заявителем травм, а также установлена причина, вызвавшая несчастный случай, а именно неудовлетворительная организация производства работ. При этом моральный вред, причиненный в результате несчастного случая, работодателем не компенсирован, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Чтобы защитить права работника, ведомство отправило в суд исковое заявление, в котором требовало выплатить мужчине компенсацию морального вреда.

В итоге суд удовлетворил все требования, взыскав с предприятия в пользу пострадавшего 180 тысяч рублей.