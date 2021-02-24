Губкинцы завоевали 12 первых месть на открытом первенстве города по боксу

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

В Губкинском завершилось открытое первенство города по боксу. Среди участников были заявлены спортсмены из Тарко-Сале, Ноябрьска, Ханты-Мансии ска, Муравленко и Пангод.

-Все ребята большие молодцы, достои но выступили и показали красивыи бокс. Губкинцы завоевали 17 призовых мест, из них 12 - первых. Поздравляю и желаю больших успехов и побед! - отметил глава города Андрей Гаранин.

Также он рассказал, что в Губкинском данному виду спорта, боксу, оказывается серьезная поддержка. Так, в прошлом году открылась федерация бокса. В связи с этим специально закупили самое современное оборудование и снаряжение для тренировок. Кроме того, боксерам помогают с выездами на соревнования.

-Наши ребята не подводят - видим серьезныи прогресс! Обязательно продолжим развивать бокс, потому что это спорт не столько силы, сколько ума и стратегии, он закаляет характер и учит быть честными на ринге и в жизни, - подвел итог градоначальник.