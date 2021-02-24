Жительнице Ямала Елизавете Вайнуто присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»

Фото: Ямало-Ненецкий автономный округ, соцсеть ВКонтакте

Президент России Владимир Путин присвоил главному ветеринарному врачу СПК «Тазовский» Елизавете Вануйто почечное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».

Свой профессиональный путь Елизавета Павловна начала с того, что отучилась на ветеринара в Омском государственном ветинституте. Получив диплом, она начала работать главным ветврачом в оленеводческом совхозе «Тазовский». Женщина участвовала в ликвидации чрезвычайной ситуации и вакцинации против сибирской язвы в Тазовской тундре. Затем она отправилась в Гыданскую и Антипаютинскую тундру для вакцинации личного поголовья оленей кочевников.

Вот уже тридцать семь лет Елизавета Павловна работает на Ямале, помогая начинающим зооветеринарным специалистам и фельдшерам в успешном овладении профессиональными знаниями.