На подъезде к Ноябрьску установили комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД

Фото: департамент по взаимодействию ЯНАО

На Ямале ввели в эксплуатацию новый комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Он установлен на подъезде к Ноябрьску, между 29-ым и 38-ым километрами.

-Система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД установлена для обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения аварийных ситуаций, - сообщили в пресс-службе департамента по взаимодействию ЯНАО.

Всего в 2020 году в округе функционировало 65 комплексов фотовидеофиксации нескольких типов - стационарных, передвижных и мобильных. За это время собственникам транспортных средств было направлено 200 тысяч копий постановлений об административных правонарушениях.

Отметим, что комплексы выставлены на аварийно-опасных участках дороги для автоматического измерения мгновенной и средней скорости, фиксации выезда на полосу встречную полосу и движения по разделительной полосе.