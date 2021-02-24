На Ямале назвали самые приоритетные сферы для развития бизнеса

Фото: правительство ЯНАО

Первый заместитель губернатора Ямала Александр Калинин встретился в ноябрьском офисе центра «Мой бизнес» с предпринимателями - победителями регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Он вручил Наталье Климовой и Елене Сафоновой статуэтки «Золотой домкрат» и обсудил окружные меры поддержки.

-Все наши меры направлены на активных предпринимателей, которые хотят развивать свое дело. Мы постоянно совершенствуем систему поддержки на основе обратной связи от бизнеса. С прошлого года у нас действует персональное сопровождение инвестиционных проектов, помощь с подбором участков и подключением к сетям, программы по компенсации затрат, - отметил Александр Калинин.

Также, по его словам, главная задача на этот год - цифровизация процессов. Нужно значительно расширить онлайн-доступ предпринимателей к услугам центров «Мой бизнес». Для этого реализована концепция единой цифровой подписи.

Отметим, что приоритетными сферами для развития предпринимательства на Ямале являются: сфера услуг, туризм, производство строительных материалов, сервисные услуги для топливно-энергетического комплекса, логистика и транспорт.