Погода на Ямале на 24 февраля: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 24 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В среду, 24 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -19, ночью -22. Ветер 1-3 м/с.

Ноябрьск: малооблачно. Днем -34, ночью -39. Ветер 1-2 м/с.

Надым: пасмурно и небольшой снег. Днем -27, ночью -30. Ветер 3-4 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -29, ночью -36. Ветер 1-3 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -32, ночью -37. Ветер 2-4 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и небольшой снег. Днем -32, ночью -37. Ветер 2-4 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -22. Ветер 2-9 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -34, ночью -36. Ветер 3-4 м/с.