Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем защитника Отечества

Фото: правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жителей с Днем Защитника отечества.

-В этом всенародном празднике - любовь и преданность Отечеству, гордость за ратную историю, сила и мощь Вооруженных Сил, уважение всем, кто сегодня достойно обеспечивает безопасность России и спокойную жизнь наших граждан. Пусть и в дальнейшем, благодаря усилиям каждого из нас, крепнет обороноспособность и экономический потенциал страны. Пусть наш ответственный труд будет мирным, благополучие - прочным, а здоровье - крепким! Добра и успехов всем! - отметил губернатор.

Напоминаем, что в преддверии 23 февраля Дмитрий Артюхов встретился с воспитанниками учебно-пограничной заставы местной общественной организации «Союз пограничников Ноябрьска». Организация работает в городе пять лет. Сейчас в ней четыре отделения, где занимается около 30 детей и подростков. Тренеры и педагоги проводят занятия по патриотическому воспитанию, истории пограничных войск и рукопашному бою, обучают воспитанников строевой и огневой подготовке. Занятия проходят на базе школы №5, по выходным воспитанники собираются на полевые выезды.

Отметим, что на Ямале патриотическим воспитанием детей и подростков занимаются 305 учреждений образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, один региональный и шесть муниципальных центров патриотического воспитания и 178 общественных организаций, а также 17 краеведческих, исторических и военно-исторических музеев.