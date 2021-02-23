Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 февраля 2021 года увеличилось на 47 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 47 человек, с начала периода - 36 906.

Из общего числа болеющих госпитализировано 256 жителей, 15 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 5 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 395 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 648 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 35 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 12, Муравленко о Пуровском районе - 6 и Приуральский район - 5.

Далее идут: Надымский район - 4 и Новый Уренгой - 2.

Всего в регионе было проведено 1 633 теста в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 82 человека, за весь период - 34 744.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 823 человека с COVID-19, с начала периода - 4 189 153. Выздоровевших - 12 943, за весь период - 3 739 344. Умерших - 417, с начала периода - 84 047.