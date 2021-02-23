Глава Салехарда поздравил самых активных общественников города с 23 февраля

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

Глава Салехарда Алексей Титовский поздравить самых активных общественников города с Днем защитника Отечества.

-В Салехарде 12 общественных организаций, участники которых вносят огромный вклад в празднование Дня Победы, увековечивание памяти наших героев, сохранение истории о подвигах, проведение уроков патриотического воспитания для подрастающего поколения. Которые на собственном примере показали, что такое любовь к Родине и как важно вставать на ее защиту, - отметил градоначальник.

Так, Игорь Водопьян, член салехардской городской общественной организации ветеранов Афганистана был призван в десантные войска в 1987 году на срочную службу. С честью выполнив свою миссию, он приехал в 1989 году на Ямал. С тех пор все свои знания, опыт и мудрость бывший военнослужащий отдает Салехарду.

-Поздравляю с праздником! От всей души желаю здоровья, счастья и оптимизма. Спасибо за благородное дело, - сказал Алексей Титовский.