В Новом Уренгое собрали более 60 «Посылок солдату»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое подвели итоги акции «Посылка солдату», которая проходила в рамках месячника оборонно-массовой работы. Организаторами мероприятия выступил отдел патриотического воспитания молодежного клуба «Ямал».

В целом было сформировано 65 посылок для призывников, отправившихся отдавать долг Родине в 2020 году.

Активное участие в акции приняли: Совет ветеранов Великой Отечественной войны; учащиеся школ № 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17; имени Д.И. Коротчаева, кадетской школы им. Героя РФ В. И. Шарпатова; учебный центр «Эврика», студенты Уральского регионального и многопрофильного колледжей; общественная организация «Милосердие», волонтеры и поисковики и многие другие.

-Помимо гостинцев, писем и поздравительных открыток, в каждой коробке есть QR-код, по которому можно перейти и увидеть фотоотчёт, как проходила акция «Посылка солдату» в Новом Уренгое, - рассказали организаторы.

Напоминаем, что такая же акция прошла в Ноябрьске.