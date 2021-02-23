Погода на Ямале на 23 февраля: мороз крепчает

Погода на Ямале на 23 февраля

Во вторник, 23 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем -34, ночью -42. Ветер 0-1 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем -33, ночью -38. Ветер 1-3 м/с.

Надым: переменная облачность и небольшой снег. Днем -35, ночью -42. Ветер 2-3 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно и небольшой снег. Днем -36, ночью -43. Ветер 2-3 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - снег. Днем -29, ночью -38. Ветер 1-2 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром - снег. Днем -29, ночью -37. Ветер 1-2 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -36, ночью -37. Ветер 1-2 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -33, ночью -38. Ветер 1-2 м/с.