Надымские школьники повысили правовую грамотность Фото: Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

На базе МОУ СОШ № 4 города Надыма сотрудники районного отдела полиции и учащихся 7 класса встретились для того, чтобы побеседовать о предупреждении правонарушений и преступлений в подростковой среде, а также для повышения правовой грамотности подростков.

После знакомства старший юрисконсульт ОМВД России по Надымскому району майор внутренней службы Людмила Демина предложила школьникам посмотреть социальный видеоролик, направленный на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. После просмотра материала ребята и сотрудник внутренних дел обсудили увиденное, а также школьники смогли задать полицейским вопрос.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД старший лейтенант полиции Лидия Болгарева рассказала ребятам о наиболее распространенных правонарушениях, совершаемых подростками в Надымском районе, предупредила о вреде курения, употребления алкоголя, объяснила основания постановки на профилактический учет несовершеннолетних и законных представителей.

В завершении встречи стражи порядка пожелали ученикам успехов в учебе и быть ответственными за свои поступки.