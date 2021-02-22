Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 февраля 2021 года увеличилось на 48 человека Фото: Виктория Терина

Как сообщает Оперативный штаб на Ямале по состоянию на 22 февраля 2021 года зарегистрировано и лабораторно подтверждено 46 новых случаев заболевания COVID-19. С марта выявлено 36 859 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: у 255 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями. За сутки на коронавирус проведено 352 теста, проведенные в 23 лабораториях. За весь период пандемии на СOVID-19 прошли обследование 1 390 344 жителя региона. За прошедший день выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период это число равно 5 636 человекам.

Кроме того, 33 новых случая COVID-19 зафиксировано в муниципальных образованиях ЯНАО. А за весь период по этому критерию выделено 31 223 северянина.

А именно: в Новом Уренгое – 7 человек, за весь период там зарегистрировано 6322 человека. В Ноябрьске за сутки заболело 9 ямальцев, за весь период выявлено 4131 человек. В Салехарде – 5 жителей за сутки заразились ковидом, за весь период – 3387. В Пуровском районе – 2 заболевших, с марта 3213 пациентов. В Муравленко также 2 человека, а за весь период пандемии 2792. В Губкинском – 1 за сутки, за весь период – 2654. В Лабытнангах - 2 зараженных, за весь период выявлено 1871 северянина с коронавирусом. И в конце списка: Ямальский район – 3, за весь период – 864. А также, Приуральский район – 2, за весь период – 811 человек.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО: 15 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 7 пациентов с подтверждённым COVID-19 подключены к ИВЛ. Всего умерли от коронавируса 395 человек. А из хороших новостей: 89 человек выздоровело, за весь период пандемии от коронавируса вылечились 34 662 ямальца.