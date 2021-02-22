Росгвардеец из Ямала стал «Человеком года – 2020» Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ЯНАО сержант полиции Муслим Атаев стал «Человеком года – 2020» по версии муниципальной телерадиокомпании «Сигма». Получил такое звание сержант из-за того, что в январе 2020 года росгвардеец спас ребенка во время пожара.

Торжественная церемония вручения премии состоялась накануне Дня защитника Отечества в Новом Уренгое. Наградную статуэтку ему вручали генеральный директор телерадиокомпании Исмаил Сулейманов, спасенный мальчик и его мама.

Как сообщается, 19 января 2020 года, находясь на выходном, сотрудник Росгвардии стал очевидцем крупного пожара, произошедшего в двухэтажном деревянном доме на Таежной улице в Новом Уренгое. Он быстро сообщил о случившемся в экстренные службы, а сам, не дожидаясь приезда спасателей, направился спасать жильцов.

Когда почти все жители были выведены из горящего дома, в окне второго этажа росгвардеец увидел одиннадцатилетнего мальчика, зовущего на помощь. Не сумев пройти в подъезд из-за дыма и пламени, сотрудник Росгвардии разбил оконное стекло на первом этаже и, воспользовавшись проемом, как лестницей, смог подобраться к ребёнку.

За этот мужественный поступок мужчину наградили ведомственной медалью "За спасение". А в декабре 2020 года ему вручили медаль Ямало-Ненецкого автономного округа «За мужество и самоотверженность».