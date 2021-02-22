В районе Коротчаево прошли соревнования по перетягиванию каната Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

В районе Коротчаево последние дни проходят на спорте. В СОК " Арктика" в районе Коротчаево прошли соревнования по перетягиванию каната «За единую и здоровую Россию в ХХI веке».

Целью такого вида состязаний является гармоничное развитие человека, воспитание его волевых качеств, развитие силы, ловкости и выносливости, а также воспитания командного духа и сплоченности коллектива. Перетягивание каната - один из самых древних видов спорта, возникший на заре цивилизации, когда солнце и луна боролись за свет и тьму.

Соревнования в районе Коротчаево проводились по круговой системе в соответствии с правилами этого вида спорта. Команды разделились по 6 человек.

В упорной борьбе и сложном противостоянии победителями силовых состязаний по перетягиванию каната стала команда 10 пожарно-спасательной части. На втором месте оказались спортсмены из команды Уренгойской транспортной компании, а третье место заняли Уренгойская ГРЭС.