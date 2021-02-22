Погода на Ямале на 22 февраля: сильный мороз Фото: Виктория Терина

В понедельник, 22 февраля, прогнозируется опасные погодные явление в связи с аномально-холодной температурой воздуха, со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 15 градусов и более. В Салехарде ясно, ночью небольшой снег. Днем -37, ночью -40. Ветер 1-3 м/с.

Ноябрьск: небольшой снег. Днем -36, ночью -41. Ветер северо-восточный 3-5 м/с.

Надым: облачно с прояснениями. Днем -38, ночью -43. Ветер северный 3-5 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно. Днем -42, ночью -44. Ветер северо-восточный 3-5 м/с.

Губкинский: облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем -36, ночью -43. Ветер северо-восточный 4-6 м/с.

Тарко-Сале: небольшой снег. Днем -35, ночью -42. Ветер северо-восточный 3-5 м/с.

Лабытнанги: ясно, ночью небольшой снег. Днем -37, ночью -40. Ветер северо-западный 1-2 м/с.

Муравленко: облачно с прояснениями, утром небольшой снег. Днем -37, ночью -41. Ветер северо-восточный 3-5 м/с.