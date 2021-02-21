Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 февраля 2021 года увеличилось на 48 человека

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Ямала

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 48 и составило 36 813 человек.

Оперативный штаб Ямала сообщил о 48 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 36 813). Из них семь новых случаев выявлено среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 623) и 41 – в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 31 190). 3 493 теста провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 389 992).

В Новом Уренгое зафиксировано восемь ковид-положительных (за весь период – 6 315), в Ноябрьске заразилось коронавирусом двое (за весь период – 4 122), столько же в Салехарде (за весь период – 3 382). В Надымском районе – восемь (за весь период – 3314), в Пуровском – пять (за весь период – 3 211), в Муравленко – девять (за весь период – 2 790). Два человека заболели в Губкинском (за весь период – 2 653), четыре в Ямальском районе (за весь период – 861), в Приуральскиом один заболевший (за весь период – 809). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Также оперштаб сообщил, что за минувшие сутки 95 человек выздоровело (за весь период – 34 573) и 260 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, семь пациентов с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 12 742 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 012 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 164 726 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 293 летальных исхода, выздоровели 3 713 445 человек.