«Чуть не прибило»: в Салехарде на жильца обрушился потолок

Куски фанеры и штукатурка градом обрушились на жильца деревянного дома по ул. Зои Космодемьянской, 31 в Салехарде. Фотоколлаж Ирины Ромашкиной

Куски фанеры и штукатурка градом обрушились на жильца деревянного дома по ул. Зои Космодемьянской, 31 в Салехарде утром 20 февраля. Так свой рабочий день начал житель Максим, он же стал автором видео в соцсетях

– Адрес Зои Космодемьянской, 31. Время – шесть часов утра. Выхожу на работу и чуть не прибило потолком. Завтра будем звонить в управляющую компанию, – говорит очевидец.

Администрация Салехарда прокомментировала пост, пояснив порядок действий в сложившейся ситуации.

– Вам необходимо оставить письменную заявку в свою УК. Обязательно требуйте ее регистрации с присвоением номера и фиксацией даты ее подачи. В случае неисполнения своих обязательств по обслуживанию вы можете оставить жалобу в департамент государственного жилищного надзора ЯНАО через портал ГИС ЖКХ. Более подробную информацию и консультацию можно получить по тел.: 8 (34922) 4-50-45.

По сообщению управляющей компании «Доверие» о происшествии они узнали не из видео в городском паблике, а раньше. Выяснилось, что в сети теплоснабжения произошел скачок давления, в теплоузле вышел из строя вентиль задвижки, из-за чего началась протечка. Пар пошел в подъезд, а поскольку дом деревянный и старый, фанера на потолке обвисла и рухнула. К настоящему моменту УК устранила протечку, поменяла задвижку, сделала приборку на лестничной площадке. Сам подъезд скорее всего отремонтируют этой весной.