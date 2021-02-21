Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел совет глав муниципалитетов в новом формате

Фото: правительство Ямала

Заседание Совета глав под председательством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова прошло в Ноябрьске 20 февраля. Впервые оно прошло в новом, выездном формате, что позволило руководителям муниципалитетов познакомиться с лучшими практиками своих соседей. Накануне главы посещали социальные объекты, а вчера обсуждали увиденное, поясняет окружное правительство.

– Традиционно на Совете глав мы обсуждаем вопросы развития региона. Неоднократно приходили к выводу, что в муниципалитетах накоплен интересный опыт по решению той или иной задачи, и было бы полезно с ним познакомиться. Поэтому в этом году будем работать в новом формате. Важно, чтобы вы могли увидеть лучшие практики и использовать их на территории всего Ямала, – отметил губернатор.

Одним из спикеров стал мэр Ноябрьска Алексей Романов. Он рассказал, что в городе ввели электронную карту школьника, позволяющую ребенку проходить в учебное учреждение, бесплатно ездить на общественном транспорте и питаться в столовой. К системе подключено десять школ. Аналогичные карты действуют в Новом Уренгое, Лабытнанги и Салехарде. Дмитрий Артюхов поддержал идею распространения этой практики на поселки.