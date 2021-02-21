Прокуратура Лабытнанги проверит жильцов дома на Гагарина, 45 на соблюдение безопасных условий проживания

Фото: МЧС Ямала

Вчера, 20 февраля, в Лабытнанги произошел страшный пожар. В пожарную часть сообщение о возгорании поступило в 5:50, очевидцы сказали, что горит квартира жилого двухэтажного деревянного дома на ул. Гагарина, 45.

– Через несколько минут огнеборцы были на месте вызова. На момент прибытия наблюдалось горение квартиры на первом этаже, была угроза перехода огня на второй этаж. Пять жильцов дома были эвакуированы спасателями, двое из них госпитализированы в городскую больницу. Тушение пожара осложняется низкими температурами, а также тем, что конструкции жилого здания деревянные, что способствуют быстрому распространению огня, – пояснила пресс-служба МЧС Ямала.

В 8:23 пожар локализовали на общей площади 600 кв м. На месте работали 35 человек личного состава и семь единиц спецтехники МЧС.

Позже прокуратура организовала проверку по факту пожара в жилом доме.

– В результате пожара пострадало 21 жилое помещение, где проживало 34 человека. В ходе предварительной проверки установлено, что данный жилой дом 1971 года постройки. В настоящее время прокуратурой города организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий проживания, – сообщила пресс-служба ведомства.

Под председательством городского прокурора состоялось совещание с представителями ОМВД России по Лабытнанги и отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского управления МЧС России по ЯНАО. Участники встречи решили провести профилактическую работу, которая напомнит горожанам о необходимости соблюдения безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.