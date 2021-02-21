Погода на Ямале на 21 февраля: мороз до -48 градусов

Фото: МЧС Ямала

В субботу, 21 февраля, по прогнозам метеорологов на Ямале переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, морозный туман, изморозь. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -36…-41 градусов, при прояснении до -48 градусов. Днем -27…-32 градусов, местами -37…-42 градусов. Прогнозируются опасные погодные явления.

Салехард: -37 градусов, частично облачно, ветер тихий, северо-восточный 1 м/с.

Лабытнанги: -37 градусов, частично облачно, ветер тихий, северный 1 м/с.

Новый Уренгой: -44 градусов, облачно, ветер легкий, восточный 3 м/с.

Губкинский: -35 градусов, облачно, ветер слабый, северо-восточный 5 м/с.

Тарко-Сале: -35 градусов, облачно, ветер легкий, восточный 1 м/с.

Надым: -38 градусов, облачно, ветер тихий, северо-восточный 1 м/с.

Ноябрьск: -30 градусов, облачно, ветер слабый, восточный 4 м/с.

Муравленко: -34 градусов, облачно, ветер умеренный, северо-восточный 5 м/с.

Ранее региональное управление МЧС России сообщало, что с 20 по 24 февраля на территории Красноселькупского, Надымского, Пуровского райнов прогнозируется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической на 15 градусов и более, температура понизится до -48 градусов.