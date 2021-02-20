В Салехарде почти восемь тысяч школьников обеспечены горячими обедами

Фото: администрация Салехарда

Школьники Салехарда полностью обеспечены горячим питанием: 7 711 учеников, из которых 3 533 - начальных классов. Ежедневно утвержденное меню размещается на сайте учебного учреждения в разделе «Школьное питание».

Отметим, что в рацион детей включены продукты местных производителей, учтена возможность приготовления блюд из молока, мяса оленя, рыбы (щекур), рыбных полуфабрикатов и рыбных консервов.

За 2020 год цех по производству мясных полуфабрикатов переработал для образовательных организаций Салехарда более 11 тонн мяса, из которого изготовлено более 156 тысяч порций полуфабрикатов, в том числе из мяса оленя.

-У нас очень любят картошку с мясом оленя, запеканку из картофеля и оленьего фарша, котлеты, биточки - все дети едят охотно. Едят и нашу местную рыбу, но мясо любят больше, - рассказала шеф-повар второй школы Салехарда Ольга Сайнсус.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, школьники питаются по специально разработанному графику приема пищи, составленному для минимизации контактов.

-В столовых залах за каждым классом закреплены отдельные столы с использованием системы «накрытый стол». До и после приема пищи проводится обязательная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Персонал пищеблока и обслуживающий персонал использует средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, - сообщила директор второй школы Салехарда Елена Сивицкая.