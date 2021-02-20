Летом в Ноябрьске отремонтирую сквер и центральный бульвар

Фото: правительство ЯНАО

В Ноябрьске состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Артюхова и главы города Алексея Романова, на которой обсудили задачи по развитию муниципалитета на предстоящий год.

В свою очередь Алексей Романов сообщил, что в этом году планируется переселить из аварийного фонда 984 семьи. К вводу готовятся шесть новых домов, где в общей сложности будет более 500 квартир. Также речь зашла и о привлечении застройщиков.

-Нужно формировать спрос на участки со стороны застройщиков. У ноябрьской земли большой потенциал. Спрос обеспечивают программы по поддержке молодых семей, специалистов бюджетной сферы. Мы пока в начале пути, нам предстоит серьезная работа, - отметил Алексей Романов.

Также он рассказал, что за лето в городе благоустроят восемь общественных пространств, среди которых центральный бульвар на улице Ленина, сквер в общегородском центре и шесть детских игровых площадок. Проекты всех объектов уже подготовлены и прошли экспертизу.

В завершение разговор коснулся дорожной кампании. Алексей Романов отметил, что в 2020 году в городе приступили к реконструкции улицы Советской, которая будет продолжена. Также планируются работы на проспекте Мира, улице Высоцкого, дороге в аэропорт и других.