Жительница Ямала погибла в массовой аварии на челябинской трассе, которую устроила сама

Место происшествия Фото: ГИБДД Челябинска

Жительница Ямала устроила массовую аварию на челябинской трассе, в которой пострадали люди. Сама северянка получила серьезные травмы, из-за которых скончалась на месте происшествия.

Трагедия произошла 19 февраля на трассе М5 возле Усть-Катава, примерно в 18:50.

Согласно предварительной информации, 20-летняя девушка, управляя автомобилем Фиат Пунто, решила совершит обгон, но не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Далее она врезалась в ограждение, а затем столкнулась со встречными автомобилями ВАЗ-21124 и грузовиком ИВЕКО.

Так выглядит машина девушки после столкновения Фото: ГИБДД Челябинска

-В результате ДТП водитель автомобиля Фиат скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля ВАЗ-21124, 44-летний мужчина, и его пассажиры, женщина 30-лет и 29-летний мужчина, получили травмы и были госпитализированы, - в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Машина другого участника аварии Фото: ГИБДД Челябинска

Сейчас сотрудники полиции проводится проверка по факту случившегося. На данный момент установлено, что в автомобиле ВАЗ находились жители Республики Башкортостан.