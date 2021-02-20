Надымская полиция проверила безопасность трассы Сургут - Салехард

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Автоинспекторы Надымского района обследовали трассу Сургут - Салехард на безопасность в зимний период. Особое внимание сотрудники уделили наличию снежных валов, сужающих проезжую часть, а также обледенению асфальта.

Контролируя основные эксплуатационные качества автодорог, сотрудники ГИБДД с помощью специальных приборов измеряют просадки на проезжей части, размеры которых превышают допустимые значения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что с начала года владельцам дорог было выдано 41 предписание, обязательное для исполнения. Кроме того, большинство выявленных нарушений достаточно серьезные, поэтому владельцы автомобильных дорог, ответственные за содержание улично-дорожной сети, должны понимать, что именно от состояния проезжей части зачастую зависит не только возможность водителя совершить тот или иной маневр, но и вероятность избежать аварийной ситуации.