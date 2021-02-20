В аптеках Шурышкарского района не хватает лекарств Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Шурышкарского района проверила наличие лицензий у местных аптек.

В итоге было установлено, что в аптечном пункте Мужевской ЦРБ и аптеке МУП МО Шурышкарский район «Фармация» минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи, представлен в ограниченном количестве.

-В частности, в аптечном пункте районной больницы отсутствовал противовирусный препарат, в аптеке «Фармация» - препарат жаропонижающего и противовоспалительного действия, а также для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес должностных лиц представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, по постановлению прокурора главный врач больницы и директор аптеки «Фармация» привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Теперь каждый из виновников оплатит штраф на сумму более 5пяти тысяч рублей.