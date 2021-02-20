На Ямале жителей национальных поселков вакцинируют от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

В Национальных поселках Ямала продолжается вакцинация от коронавируса. Так, 19 февраля, около ста человек, проживающие в отдаленных местностях, поставили первый компонент вакцины. Это жители фактории Быстринка, а также сел Халясавэй и Толька. Для постановки второго компонента медики Тарко-Салинской ЦРБ снова прилетят в эти населенные пункты.

-В национальных поселках случаи заболевания коронавирусной инфекцией фиксируются не так часто. При этом суровые климатические условия и частые переохлаждения организма негативно сказываются на иммунитете местных жителей, что осложняет течение заболевания. Наша задача - оградить коренное население и не допустить распространение вируса, - подчеркнул директор департамента здравоохранения Сергей Новиков.

В феврале вакцина уже поступила в часть национальных поселков Ямальского, Шурышкарского, Приуральского и Пуровского районов. Всего в прививочной кампании приняли участие более 17 тысяч ямальцев, из них каждый седьмой уже завершил второй этап вакцинации.

На днях регион получил очередную партию отечественной вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), что позволило оперативно продолжить массовую вакцинацию среди населения.