Девочка из Надыма получила компенсацию в сто тысяч рублей за нападение собак Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Надыма обратилась местная жительница. Женщина просила компенсировать моральный вред ее ребенку, которого покусали собаки.

В ходе проверки было установлено, что на девочку набросились сразу два пса: бездомный и принадлежащий жителю Надыма.

-В результате нападения животных, девочка подверглась эмоциональному стрессу, получила телесные повреждения и проходила стационарное лечение в учреждении здравоохранения. Также она была вынуждена пройти курс соответствующих вакцинаций и уколов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Надымского района и местного жителя компенсации морального вреда в пользу ребенка.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу пострадавшей взысканы денежные средства в размере ста тысяч рублей.

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