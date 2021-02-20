В Нового Уренгоя бизнесмен лишился почти 900 тысяч, решив купить топливо подешевле Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратился директор общества с ограниченной ответственностью, которое занимается куплей-продажей дизельного топлива. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников, отдав им крупную сумму денег.

Было установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, предложивший купить топливо на выгодных условиях. Не заподозрив обмана, мужчина обговорил условия доставки, после чего перевел на банковскую карту мошенника 869 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, а дизельное топливо так и не было доставлено.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Максимальное наказание за это - до шести лет лишения свободы.