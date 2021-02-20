В Тарко-Сале приедут детские врачи по неврологии и реабилитации

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале приедут специалисты Центра детской неврологии и реабилитации «Ангел» из Омска. Они проведут групповые и индивидуальные занятия с детьми, имеющими ограничения по здоровью и детьми-инвалидами. Реабилитация пройдет на базе Центра социального обслуживания населения, расположенного по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Набережная Саргина, 4.

В программу входят курсовые занятия с нейропсихологом, дефектологом, инструктором по лечебной и адаптивной физической культуре, массажистом (лечебный и оздоровительный массаж), со специалистом по костилио моралес (рот, лицо).

Чтобы получить бесплатное направление, необходимо пройти детскую врачебную комиссию в Тарко-Салинской ЦРБ.

Родители могут обратиться с пакетом документов в Центр социального обслуживания населения. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(34997) 2-35-08.

Отметим, что омские врачи приезжают на Ямал при поддержке благотворительного фонда «ЯМИНЕ».