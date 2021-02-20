Маленький житель тундры, родившийся на два месяца раньше срока, отправляется домой

Фото: правительство ЯНАО

Маленький Алексей, родившийся в Надымской тундре на два месяца раньше срока, наконец-то летит домой.

Крошечного новорожденного врачи Салехардской больницы приняли прямо в чуме - настолько стремительно произошли роды. После этого маму и малыша оперативно доставили в перинатальный центр окружной столицы, где они провели три недели. За это время мальчик набрался сил и значительно окреп.

-Ребенок поступил к нам в тяжелом состоянии, так как родился гораздо раньше срока. В вертолете ему потребовалось подключение к аппарату ИВЛ, благо оснащение санитарной авиации позволяет справляться с любыми ситуациями на борту. Сейчас малыш здоров, выписывается с весом 2 килограмма 700 граммов, - рассказала заведующая неонатологическим стационаром Салехардской больницы Наталья Винокурова.

Дома маленького Алешу ждут папа и старшая сестра. Попутным бортом санавиации маму с сыном доставят в поселок Яр-Сале, где их встретят родственники.

Напоминаем, что это далеко не первый случай, когда маленькие ямальцы рождаются не в медицинских учреждениях. Так, врачи Аксарковской ЦРБ приняли роды на метеостанции «Полуйский заказник». А жительница Ноябрьска, у которой внезапно начались схватки, родила ребенка у себя дома.